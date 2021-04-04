COVID-19: протесты против ковидных мер вспыхивают в странах Европы

Источник материала: ОНТ

Взрывные протесты против ковидных мер вспыхивают в странах Европы. Накануне вечером беспорядки устроили в Швейцарии. Молодые люди массово вышли на улицы в знак неповиновения ограничительным мерам.

Результат – двое раненых и более 20 задержанных. Агрессивно настроенная молодежь бросала в сотрудников полиции петарды и бутылки с зажигательной смесью. Разгонять толпу пришлось несколько раз, охранники правопорядка применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Активные протестные движения продолжаются в Германии. Люди утверждают, что карантинные меры нарушают их права. Накануне на улицы Штутгарта вышли около десяти тысяч человек, хотя на пасхальных выходных власти разрешали собираться лишь небольшими группами. Многие были даже без масок, и акция быстро переросла в потасовки с полицией.

Тем временем, ВОЗ опубликовал отчет, в котором сообщается, что сейчас в мире фиксируется 659 тысяч новых случаев заражения за сутки, и это рекордный показатель с середины января. Эксперты отмечают, что ситуацию помогут улучшить ускоренные темпы вакцинации. В Беларуси продолжается ее первый этап. За сутки в нашей стране зарегистрированы 1239 пациентов с COVID-19, выписаны 1384.

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