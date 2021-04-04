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Производство вакцины AstraZeneca в США будет остановлено
Источник материала: ОНТ
Завод Emergent Biosolutions, расположенный в Балтиморе (США), где производится производится сразу две вакцины от COVID-19 – компании AstraZeneca и Johnson & Johnson, полностью перейдет под контроль последней. Такое решение приняла администрация американского президента,
Это решение было принято после того, как были испорчены 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson в результате ошибочного смешения компонентов препаратов двух производителей.
Чтобы поддержать доверие местного населения к вакцинации, администрация президента США пошла на такие меры, как запрет производства одной из вакцин на заводе. Поэтому руководство AstraZeneca в данный момент ведет переговоры с американскими властями, пытаясь найти новую площадку для производства своей вакцины.
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Завод Emergent Biosolutions, расположенный в Балтиморе (США), где производится производится сразу две вакцины от COVID-19 – компании AstraZeneca и Johnson & Johnson, полностью перейдет под...
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