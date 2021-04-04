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Производство вакцины AstraZeneca в США будет остановлено

04.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Производство вакцины AstraZeneca в США будет остановлено

Завод Emergent Biosolutions, расположенный в Балтиморе (США), где производится производится сразу две вакцины от COVID-19 – компании AstraZeneca и Johnson & Johnson, полностью перейдет под контроль последней. Такое решение приняла администрация американского президента, пишет ТАСС, ссылаясь на The New York Times.

Это решение было принято после того, как были испорчены 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson в результате ошибочного смешения компонентов препаратов двух производителей.

Чтобы поддержать доверие местного населения к вакцинации, администрация президента США пошла на такие меры, как запрет производства одной из вакцин на заводе. Поэтому руководство AstraZeneca в данный момент ведет переговоры с американскими властями, пытаясь найти новую площадку для производства своей вакцины. 

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Завод Emergent Biosolutions, расположенный в Балтиморе (США), где производится производится сразу две вакцины от COVID-19 – компании AstraZeneca и Johnson & Johnson, полностью перейдет под...
 
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