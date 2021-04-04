ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчину засыпало грунтом во время строительных работ в Гомеле

04.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчину засыпало грунтом во время строительных работ в ГомелеГомеле" class="one-news__figure-img">

Мужчину засыпало землей во время строительных работ в Гомеле на улице Нарочанской 3 апреля – спасатели помогли. Об этом сообщили в МЧС. 

По предварительным данным, во время раскопки траншеи для устройства канализационного трубопровода случился обвал грунта, после чего человека засыпало землей. Из такого положения выбраться самостоятельно он уже не смог.

Прибывшие на место спасатели стали осторожно откапывать пострадавшего с помощью лопат, поддерживая его в вертикальном состоянии во время спасательной операции и убирая грунт в сторону от человека, чтобы не случилось повторного обвала. 

Чтобы извлечь мужчину из-под грунта, спасатели взяли его за ноги, держали за руки и поддерживали за пояс.

После этого пострадавшего уложили на жесткие носилки и передали медикам. После осмотра он с множественными травмами был доставлен в больницу.


Фото: скриншот из видео МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину засыпало землей во время строительных работ в Гомеле на улице Нарочанской 3 апреля – спасатели помогли. Об этом сообщили в МЧС.  По предварительным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нямеччына і Францыя выказаліся пра рост напружанасьці на Данбасе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by