Мужчину засыпало грунтом во время строительных работ в Гомеле

Источник материала: ОНТ

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Мужчину засыпало землей во время строительных работ в Гомеле на улице Нарочанской 3 апреля – спасатели помогли. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительным данным, во время раскопки траншеи для устройства канализационного трубопровода случился обвал грунта, после чего человека засыпало землей. Из такого положения выбраться самостоятельно он уже не смог.

Прибывшие на место спасатели стали осторожно откапывать пострадавшего с помощью лопат, поддерживая его в вертикальном состоянии во время спасательной операции и убирая грунт в сторону от человека, чтобы не случилось повторного обвала.

Чтобы извлечь мужчину из-под грунта, спасатели взяли его за ноги, держали за руки и поддерживали за пояс.

После этого пострадавшего уложили на жесткие носилки и передали медикам. После осмотра он с множественными травмами был доставлен в больницу.





Фото: скриншот из видео МЧС

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