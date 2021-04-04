В этих странах очень не хватает мужчин!

Источник материала: ОНТ

Во всем мире многие страны сталкиваются с такой проблемой, как количественное неравномерное соотношение женского и мужского пола. Средняя продолжительность жизни мужчины растет, но некоторые страны так и остаются перенаселены женщинами. Какие страны остро нуждаются в мужчинах?





1. Бразилия



Фото: la-vidaloca.com

Решающим фактором в этой стране является не здоровье и даже не экологическая обстановка, а экономический вопрос. Мужчины уезжают из своих городов на заработки, оставляя женщин и детей дома.

В одном из таких городов, Белу-Вали, женщины объединились и создали сообщество. От лица данной организации они опубликовали пост в интернете с призывом мужчин приехать к ним в город для создания семьи. Чем закончилась эта провокационная акция неизвестно. Надеемся, что каждой девушке достанется по мужчине.

2. Венгрия



Фото: birdinflight.com

Подобная проблема и у восточноевропейской страны. Соотношение мужчин к женщинам: 90,8 на 100. Страна славится девушками из фильмов для взрослых, а мужчины так окружены вниманием, что сами предпринимать действий никаких не хотят.

3. Эстония



Фото: infotime.co

По последним данным женское население преобладает над мужским. Мужчины легко находят здесь пару, а вот девушкам приходится потрудиться. Однако если вы захотите переехать в эту страну, переполненную женщинами, вам придется сдать тяжелый экзамен по национальному языку для получения гражданства.

4. Россия



Фото: art-assorty.ru

Войны забрали многих мужчин России, страна до сих пор не может восстановить количественный баланс между мужчинами и женщинами. Особенно плохо дела обстоят в деревнях, из которых мужчины уезжают на заработки, не возвращаясь.

5. Африканские страны



Фото: lemurov.net

В некоторых африканских странах, таких как Ливия, Алжир, Нигерия, проживают племена туарегов. В этих племенах до сих пор преобладает матриархат. Женщины очень любвеобильны и властны, для них является почетом иметь 2 и более мужчин. Если решитесь испытать необычные эмоции, добро пожаловать.

6. Гонконг



Фото: fresher.ru

Критическая ситуация в этой стране – 12 женщинам из 100 просто нет возможности найти партнера. В Гонконге преобладают женщины и они очень нуждаются в мужчинах, которые ищут свою любовь.

7. Исландия



Фото: gamebomb.ru

Остро стоит вопрос с нехваткой мужчин и в этой стране. Несколько лет назад в фейсбуке завирусилось фейковое сообщение о том, что всем иммигрантам будут платить 5000$ в месяц за то, что они возьмут в жены исландскую девушку. Некоторые женщины даже получили предложение выйти замуж от незнакомых мужчин. Оказывается, такие меры сработали. Жаль, что не по любви.

8. Армения



Фото: wallpapershome.ru

Женщины с горячей кровью тоже часто остаются без пары, так как мужчины уезжают на заработки в другие страны. По отчету ООН, если ситуация останется прежней, то население Армении уменьшится на 9,6%

9. Кюрасао



Фото: wallpapershome.ru

Малоизвестная страна, расположенная на острове в Карибском море. На острове проживает около 150 000 человек, при этом на 85 мужчин приходится 100 женщин. Для мужчин такая ситуация, безусловно, более чем выгодная. Демография здесь на низком уровне, поэтому население с каждым годом становится все меньше и меньше.

10. Латвия



Фото: intensa.pro

Здесь на 100 женщин приходится 84,8 мужчин. Женщинам ничего не остается, как уезжать из страны в поисках любви, либо же вести охоту на туристов и мигрантов. Их здесь тоже не очень много. Приблизительно такая же ситуация в Литве.

По материалам сайтов moscow-airports.com , vzglyad.az , l24.lt , el-tolstyh.livejournal.com

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