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Актер из сериала «Воронины» Станислав Дужников попал в больницу

04.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Актер из сериала «Воронины» Станислав Дужников попал в больницу

Российский артист театра и кино Станислав Дужников попал в больницу. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ и заявление бывшей жены актера Кристины Бабушкиной.

Уточняется, что Дужников лежит в клинике для профилактики. «Подышит, поставит капельницы», – подытожила Бабушкина.

Станислав Дужников – заслуженный артист России, он известен ролями в сериалах «Воронины» и «Каменская», а также в фильме «ДМБ».

Фото: instagram / stas_duzhniko

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Российский артист театра и кино Станислав Дужников попал в больницу. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ и заявление бывшей жены...
 
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