Актер из сериала «Воронины» Станислав Дужников попал в больницу

Источник материала: ОНТ

Российский артист театра и кино Станислав Дужников попал в больницу. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ и заявление бывшей жены актера Кристины Бабушкиной.

Уточняется, что Дужников лежит в клинике для профилактики. «Подышит, поставит капельницы», – подытожила Бабушкина.

Станислав Дужников – заслуженный артист России, он известен ролями в сериалах «Воронины» и «Каменская», а также в фильме «ДМБ».

Фото: instagram / stas_duzhniko

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