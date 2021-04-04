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Актер из сериала «Воронины» Станислав Дужников попал в больницу
Источник материала: ОНТ
Российский артист театра и кино Станислав Дужников попал в больницу. Об этом
Уточняется, что Дужников лежит в клинике для профилактики. «Подышит, поставит капельницы», – подытожила Бабушкина.
Станислав Дужников – заслуженный артист России, он известен ролями в сериалах «Воронины» и «Каменская», а также в фильме «ДМБ».
Фото: instagram / stas_duzhniko
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Российский артист театра и кино Станислав Дужников попал в больницу. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ и заявление бывшей жены...
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