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Не упустите момент: что посадить на балконе весной?

04.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не упустите момент: что посадить на балконе весной?

Весна начинается… с балкона: что посадить на дополнительных квадратных метрах?

Луковичные первоцветы, тюльпаны и нарциссы – давно стали привычными символами весны и с успехом выращиваются любителями цветов. Однако на балконе можно высаживать не только их, но и другие холодостойкие растения.

Если хотите увидеть первые цветы уже в начале марта, высадить луковичные стоит в сентябре-октябре (на застеклённых балконах – вплоть до ноября), в горшки и ёмкости с хорошим дренажем. Глубина посадки луковиц – 2-3 высоты самой луковички, расстояние между ними – не менее 3 см.

После посадки кашпо с луковицами ставят в защищённый от ярких солнечных лучей уголок и поливают по мере высыхания почвы. На застеклённых лоджиях и балконах ёмкости достаточно просто поставить на деревянный или любой другой поддон, чтобы не было контакта с холодным полом. А на открытых – необходимо обеспечить укрытие: ящик или коробка с основанием, которые защитят почву с луковицами от промерзания.

Что же делать, если не успели высадить растения с осени? Спокойствие, есть проверенный список озеленителя, к которому можно прибегнуть весной.

Из многолетников, которые стойко переносят низкие весенние температуры, можно выбрать:

  • маргаритки;
  • примулы;
  • незабудки.

Большой популярностью в качестве контейнерных растений для балконов пользуются гладиолусы, голландские (луковичные) ирисы и даже лилии. Их можно высадить уже в начале апреля (на застеклённой лоджии или балконе).  

Особую нежность и дух детства на ваш балкон привнесут анютины глазки. Они также устойчивы к низким температурам и не капризны в уходе. Их можно сажать как на солнечной стороне, так и в затенённом месте.

Весной (в конце апреля – начале мая) на балконе высаживают любимые многими цветоводами петунии: рассаду для них готовят с февраля. Они нетребовательны к условиям выращивания, легко переносят пересадку и цветут с мая до поздней осени. Разнообразные по окрасу ампельные сорта можно высадить в балконные ящики, а низкорослые – в горшки.

Для забывчивых цветоводов идеальным спутником станет вербена. Даже в самый знойный день, на ярком солнце она дольше других балконных растений способна продержаться без полива. Вербены быстро разрастаются, у них множество окрасок и, поскольку она многолетник, на зиму можно занести растение в дом, а следующей весной вновь выставить на балкон.

Лидером балконного хит-парада уже которое десятилетие остаётся герань (пеларгония). Это  идеальная культура для контейнеров:  она неприхотлива, с длительным периодом цветения, переносит незначительные перепады температуры и размножается буквально «из листа». Кроме того, явное преимущество герани – десятки сортов и расцветок. 

Помимо декоративных растений, на дополнительных квадратных метрах можно выращивать пряные травы и зелень: тимьян, розмарин, мяту, листья салата, базилик, укроп, кресс-салат.

Фото: Pinterest

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Весна начинается… с балкона: что посадить на дополнительных квадратных метрах? Луковичные первоцветы, тюльпаны и нарциссы – давно стали привычными символами...
 
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