12 человек погибли в результате крушения судна в Китае

Источник материала: ОНТ

В акватории города Чжоушань (провинция Чжэцзян, Китай) в результате крушения рыболовецкого судна погибли 12 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. Об этом 4 апреля информирует «Синьхуа» со ссылкой на местных спасателей.

Уточняется, что рыболовецкое судно с 20 членами экипажа затонуло в ночь на 4 апреля. Спасатели обнаружили 16 членов экипажа, но спасти жизни 12 из них не удалось.

Поиск пропавших рыбаков продолжается.

Фото: Pixabay

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