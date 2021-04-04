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12 человек погибли в результате крушения судна в Китае
Источник материала: ОНТ
В акватории города Чжоушань (провинция Чжэцзян, Китай) в результате крушения рыболовецкого судна погибли 12 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. Об этом 4 апреля
Уточняется, что рыболовецкое судно с 20 членами экипажа затонуло в ночь на 4 апреля. Спасатели обнаружили 16 членов экипажа, но спасти жизни 12 из них не удалось.
Поиск пропавших рыбаков продолжается.
Фото: Pixabay
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В акватории города Чжоушань (провинция Чжэцзян, Китай) в результате крушения рыболовецкого судна погибли 12 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. Об...
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