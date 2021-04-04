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Столичное «Динамо» обыграло «Слуцк», забив единственный гол после грубой ошибки соперника

04.04.2021 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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4 апреля еще тремя играми завершается третий тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске столичное «Динамо» добыло победу с минимальным счетом над «Слуцком». Гости сами себе «привезли» гол.

Вчера в Борисове на Городском стадионе БАТЭ добыл волевую победу над «Гомелем» со счетом 3:2. Шохбоз Умаров оформил дубль за две минуты.

В центральном матче тура в Солигорске «Шахтер» разгромил «Ислочь» со счетом 4:0. Дембо Дарбо оформил дубль.

В первый день тура в Гродно «Неман» принимал брестское «Динамо», и гости одержали довольно сенсационную победу со счетом 1:0. Брестчане пока не знают поражений на старте чемпионата и не пропускают.


«Горняки» после разгрома «Ислочи» единолично возглавили чемпионат. На старте первенства команда берет 9 из 9 очков! Фото: «Шахтер»

3 апреля состоялись четыре матча:

БАТЭ — ФК «Гомель» — 3:2

«Спутник» — ФК «Минск» — 0:1

«Шахтер» — «Ислочь» — 4:0

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск» — 1:0

4 апреля тур завершится тремя встречами:

«Динамо-Минск» — ФК «Слуцк» — 1:0

Минск. 4 апреля. Стадион «Динамо».

Судьи: Д. Доля (Гродно), А. Ковалев (Осиповичи), Д. Загорельский (Орша).

«Динамо-Минск»: Хаткевич — Матвейчик, Швецов (к), Наумов, Бацула — Селява, Быков — По (Бахар, 71), Давыскиба, Козлов (Кисляк, 68) — Климович (Шикавка, 87).

ФК «Слуцк»: Брановец — Велько, Ращеня, Анюкевич, Образов — Семенов (к) (Салимов, 69), Потапенко (Сачковский, 83), Бочеров (Гвазава, 63), Глебко (Клочков, 83) — Сасин, Альфред (Вергейчик, 83).

Гол: 1:0 — По (30).

Предупреждения: Швецов (27), Ращеня (34), Кисляк (92+).

Не сильно зрелищный матч наблюдали зрители на стадионе «Динамо». И если бы не грубая ошибка игрока «Слуцка», которая привела к единственному голу, столичный клуб снова потерял бы два очка.

Но По сумел воспользоваться подарком от «сахарных» и подарил своей новой команде три балла.

«Славия» — ФК «Сморгонь» — 1:0

Матч начался.

«Рух» — «Энергетик-БГУ», 18.00.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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4 апреля тремя матчами завершился третий тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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