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Столичное «Динамо» обыграло «Слуцк», забив единственный гол после грубой ошибки соперника
Источник материала: Tut.by
4 апреля еще тремя играми завершается третий тур
Вчера в Борисове на Городском стадионе
В центральном матче тура в Солигорске
В первый день тура в Гродно
3 апреля состоялись четыре матча:
БАТЭ — ФК «Гомель» — 3:2
«Спутник» — ФК «Минск» — 0:1
«Шахтер» — «Ислочь» — 4:0
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск» — 1:0
4 апреля тур завершится тремя встречами:
«Динамо-Минск» — ФК «Слуцк» — 1:0
Минск. 4 апреля. Стадион «Динамо».
Судьи: Д. Доля (Гродно), А. Ковалев (Осиповичи), Д. Загорельский (Орша).
«Динамо-Минск»: Хаткевич — Матвейчик, Швецов (к), Наумов, Бацула — Селява, Быков — По (Бахар, 71), Давыскиба, Козлов (Кисляк, 68) — Климович (Шикавка, 87).
ФК «Слуцк»: Брановец — Велько, Ращеня, Анюкевич, Образов — Семенов (к) (Салимов, 69), Потапенко (Сачковский, 83), Бочеров (Гвазава, 63), Глебко (Клочков, 83) — Сасин, Альфред (Вергейчик, 83).
Гол: 1:0 — По (30).
Предупреждения: Швецов (27), Ращеня (34), Кисляк (92+).
Не сильно зрелищный матч наблюдали зрители на стадионе «Динамо». И если бы не грубая ошибка игрока «Слуцка», которая привела к единственному голу, столичный клуб снова потерял бы два очка.
Но По сумел воспользоваться подарком от «сахарных» и подарил своей новой команде три балла.
«Славия» — ФК «Сморгонь» — 1:0
Матч начался.
«Рух» — «Энергетик-БГУ», 18.00.
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4 апреля тремя матчами завершился третий тур чемпионата Беларуси по футболу.
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