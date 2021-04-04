|
Беларусь партизанская: скульптуры столичного Михайловского сквера украсили бчб-флагами
Источник материала: Партизан
В Михайловском сквере, который расположен неподалеку от железнодорожного вокзала «Минск-Пассажирский», украсили скульптуры. 3 известных статуи, как сообщает
Вот уж действительно, Беларусь - партизанская страна. Белорусы находят формы сопротивления даже под самым носом у милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Михайловском сквере, который расположен неподалеку от железнодорожного вокзала «Минск-Пассажирский», украсили скульптуры. 3 известных статуи, как сообщает tut.by,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)