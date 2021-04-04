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Беларусь партизанская: скульптуры столичного Михайловского сквера украсили бчб-флагами

04.04.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Михайловском сквере, который расположен неподалеку от железнодорожного вокзала «Минск-Пассажирский», украсили скульптуры. 3 известных статуи, как сообщает tut.by, были «одеты» в бело-красно-белые флаги.
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Вот уж действительно, Беларусь  -  партизанская страна. Белорусы находят формы сопротивления даже под самым носом у милиции.
 
Теги: Минск
 
 
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В Михайловском сквере, который расположен неподалеку от железнодорожного вокзала «Минск-Пассажирский», украсили скульптуры. 3 известных статуи, как сообщает tut.by,...
 
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