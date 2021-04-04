|
"Если выпьешь — умрешь": кодирование — это обман?
04.04.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
2:55 Кто придумал кодирование и как пытались лечить пьянство в прошлом веке. Среди закодировавшихся доля бросивших пить больше?
9:34 Препараты, аппараты и внушение: три основных типа кодирования. 25-ый кадр, влияние на магнитные поля мозга и другие "шаманские" методы.
14:59 Рефлекс Павлова, магнитные поля, электросудорожная терапия и управляемая кома: какие методы борьбы с алкоголизмом пробовали на заре наркологии в Советском Союзе.
20:26 "Вместо того, чтобы решать проблему - человек получает "волшебный" укол и считает дни до момента, когда можно будет набухаться".
21:42 Существует ли "ген алкоголика" и почему не стоит называть зависимостью переедание или тягу к сексу/порно.
24:00 Существует ли ген "алкоголика"?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если вы перестали пить — это еще не значит, что вы больше не алкоголик". Что такое кодирование, правда ли это не научно и существует ли ген алкоголизма?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)