Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Если выпьешь — умрешь": кодирование — это обман?

Управляемая кома, терапия электротоком и рефлекс Павлова: как лечили от алкоголизма в СССР? Что современная наука считает зависимостью? О логике кодирования, трех фундаментальных уровнях зависимости и научных методах ее лечения рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.

2:55 Кто придумал кодирование и как пытались лечить пьянство в прошлом веке. Среди закодировавшихся доля бросивших пить больше?

9:34 Препараты, аппараты и внушение: три основных типа кодирования. 25-ый кадр, влияние на магнитные поля мозга и другие "шаманские" методы.

14:59 Рефлекс Павлова, магнитные поля, электросудорожная терапия и управляемая кома: какие методы борьбы с алкоголизмом пробовали на заре наркологии в Советском Союзе.

20:26 "Вместо того, чтобы решать проблему - человек получает "волшебный" укол и считает дни до момента, когда можно будет набухаться".

21:42 Существует ли "ген алкоголика" и почему не стоит называть зависимостью переедание или тягу к сексу/порно.

24:00 Существует ли ген "алкоголика"?

Слушайте подкасты РИА Новости .