Как мининум пяти белорусам за последние двое суток отказали во въезде в Украину

Последние двое суток поступают сообщения о проблемах въезда в Украину белорусских граждан мужского пола, не имеющих вида на жительство в этой стране, сообщает телеграм-канал «Беларускі Дом ва Украіне».





Так, по информации телеграм-канала, 3 апреля не пустили в Украину трех прилетевших из Минска в Одессу граждан Беларуси. Сегодня во въезде в Украину было также отказано прилетевшим из Минска в Одессу пяти пассажирам-мужчинам, двое из которых граждане России, трое — Беларуси.

Официальной информации на этот счет не поступало. Пограничники при отказе во въезде заявляют, что руководствуются «внутренними распоряжениями».

Эксперты связывают запрет на въезд с сообщениями о наращивании активности российских военных бблизи украинских границ.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вблизи украинской государственной границы на севере, на востоке, на юге, а также «на временно оккупированных территориях Украины и Автономной Республики Крым». Он сообщил, что речь идет о 28 российских батальонных тактических группах. Главком добавил, что Россия наращивает войска под видом учений и на границах Украины ожидается дополнительное сосредоточение еще 25 батальонных групп.

Верховная рада Украины в принятом в этой связи заявлении констатировала начало новой «эскалации конфликта» и потребовала прекратить «вооруженные провокации со стороны вооруженных формирований РФ».

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