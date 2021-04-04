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Стачком «Гродно Азот» сообщил об аварии на предприятии: «Работникам цеха запретили распространять информацию»

04.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По информации стачкома, авария произошла в цехе олеума ОАО «Гродно Азот».

«Во время слива жидкой серы из цистерны, произошел пролив агрессивных химикатов. Заметно дымление продуктов серы», — пишет телеграм-канал Стачком Азота.

Сообщается, что на предприятие экстренно прибыли служба МЧС и генеральный директор. Скорая помощь и бригада ВГСО также замечены на территории предприятия.

По данным стачкома, работникам цеха запретили распространять информацию.

Стачком обращает внимание на то, что сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне на сайте предприятия не обновляются.

Стачком «Гродно Азот» сообщил об аварии на предприятии: «Работникам цеха запретили распространять информацию»

Более того, данные по вредным выбросам не обновляются уже четыре дня.

 
Теги: Гродно
 
 
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