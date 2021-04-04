Стачком «Гродно Азот» сообщил об аварии на предприятии: «Работникам цеха запретили распространять информацию»

Источник материала: Салiдарнасць

По информации стачкома, авария произошла в цехе олеума ОАО «Гродно Азот».

«Во время слива жидкой серы из цистерны, произошел пролив агрессивных химикатов. Заметно дымление продуктов серы», — пишет телеграм-канал Стачком Азота .

Сообщается, что на предприятие экстренно прибыли служба МЧС и генеральный директор. Скорая помощь и бригада ВГСО также замечены на территории предприятия.

По данным стачкома, работникам цеха запретили распространять информацию.

Стачком обращает внимание на то, что сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне на сайте предприятия не обновляются.





Более того, данные по вредным выбросам не обновляются уже четыре дня.