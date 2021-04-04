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Стачком «Гродно Азот» сообщил об аварии на предприятии: «Работникам цеха запретили распространять информацию»
04.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По информации стачкома, авария произошла в цехе олеума ОАО «Гродно Азот».
«Во время слива жидкой серы из цистерны, произошел пролив агрессивных химикатов. Заметно дымление продуктов серы», — пишет телеграм-канал
Сообщается, что на предприятие экстренно прибыли служба МЧС и генеральный директор. Скорая помощь и бригада ВГСО также замечены на территории предприятия.
По данным стачкома, работникам цеха запретили распространять информацию.
Стачком
Более того, данные по вредным выбросам не обновляются уже четыре дня.
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Стачком «Гродно Азот» сообщил об аварии на предприятии: «Работникам цеха запретили распространять информацию»
Авария произошла в цехе олеума ОАО «Гродно Азот».
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