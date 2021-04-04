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СК ищет свидетелей двух ДТП: в Гродно грузовик сбил ребенка, который переходил дорогу на красный, а в Брестском районе погиб пешеход
Источник материала: Onliner
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— В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК.
Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам: (8 0152) 72-40-40 или +375 33 621-15-35.
В результате ДТП в Брестском районе погиб мужчина: возбуждено уголовное дело
Вечером 3 апреля 38-летняя жительница Каменецкого района, управляя автомобилем Chery, двигалась по автодороге Р83 сообщением Брест — Каменец.
На 10-м километре указанной дороги на территории Брестского района женщина совершила наезд на 59-летнего пешехода, находившегося на проезжей части вне пешеходного перехода.
От полученных в результате ДТП телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
В отношении водителя Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
Если вы являетесь очевидцем указанного ДТП, Следственный комитет просит сообщить об этом по телефонам: +375 29 808-66-02, +375 33 311-66-11.
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СК ищет свидетелей двух ДТП: в Гродно грузовик сбил ребенка, который переходил дорогу на красный, а в Брестском районе погиб пешеход
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