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СК ищет свидетелей двух ДТП: в Гродно грузовик сбил ребенка, который переходил дорогу на красный, а в Брестском районе погиб пешеход

04.04.2021 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным следствия, 29 марта около 19 часов 60-летний мужчина в Гродно, управляя автобусом МАЗ, при повороте совершил наезд на 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенку причинены тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам: (8 0152) 72-40-40 или +375 33 621-15-35.

СК ищет свидетелей двух ДТП: в Гродно грузовик сбил ребенка, который переходил дорогу на красный, а в Брестском районе погиб пешеход

В результате ДТП в Брестском районе погиб мужчина: возбуждено уголовное дело

Вечером 3 апреля 38-летняя жительница Каменецкого района, управляя автомобилем Chery, двигалась по автодороге Р83 сообщением Брест — Каменец.

На 10-м километре указанной дороги на территории Брестского района женщина совершила наезд на 59-летнего пешехода, находившегося на проезжей части вне пешеходного перехода.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

СК ищет свидетелей двух ДТП: в Гродно грузовик сбил ребенка, который переходил дорогу на красный, а в Брестском районе погиб пешеход

В отношении водителя Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Если вы являетесь очевидцем указанного ДТП, Следственный комитет просит сообщить об этом по телефонам: +375 29 808-66-02, +375 33 311-66-11.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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По данным следствия, 29 марта около 19 часов 60-летний мужчина в Гродно, управляя автобусом МАЗ, при повороте совершил наезд на 11-летнего мальчика, пересекавшего...
 
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