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Гончаренко или Шпилевский: два белоруса претендуют на пост главного тренера "Краснодара"
Источник материала: Партизан
Белорусский главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский тоже является одним из претендентов на аналогичный пост в "Краснодаре".
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Как отмечает источник, к 33-летнему специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко.
Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в "Краснодаре" прошлой осенью. Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения владельца "Краснодара" Сергея Галицкого с владельцем "Кайрата" Кайратом Боранбаевым, который не планирует расставаться с тренером.
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Белорусский главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский тоже является одним из претендентов на аналогичный пост в "Краснодаре".
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