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Гончаренко или Шпилевский: два белоруса претендуют на пост главного тренера "Краснодара"

04.04.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский тоже является одним из претендентов на аналогичный пост в "Краснодаре".




Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как отмечает источник, к 33-летнему специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко.

Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в "Краснодаре" прошлой осенью. Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения владельца "Краснодара" Сергея Галицкого с владельцем "Кайрата" Кайратом Боранбаевым, который не планирует расставаться с тренером.
 
 
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Белорусский главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский тоже является одним из претендентов на аналогичный пост в "Краснодаре".
 
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