











сообщает "Спорт-Экспресс". Об этом"Спорт-Экспресс".





Как отмечает источник, к 33-летнему специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко.





Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в "Краснодаре" прошлой осенью. Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения владельца "Краснодара" Сергея Галицкого с владельцем "Кайрата" Кайратом Боранбаевым, который не планирует расставаться с тренером.



