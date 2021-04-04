Покой фараонов снова нарушен. В Каире прошел парад древнеегипетских мумий

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Мумии торжественно провезли по улицам в хронологическом порядке их правления - начиная от фараона 17-й династии Секененры Таа II и заканчивая Рамзесом IX, правившим в XII веке до нашей эры.





На организацию парада фараонов было потрачено несколько миллионов долларов и предусмотрены строгие меры безопасности - в дань уважения к царской крови и статусу национального достояния.









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Одна из главных достопримечательностей субботнего мероприятия - мумия Рамзеса II, одного из самых знаменитых фараонов египетского Нового царства, правившего 67 лет и отметившегося подписанием первого известного историкам мирного договора.





Другая - царица Хатшепсут, или первейшая из благородных дам. Она стала правительницей Древнего Египта, хотя по обычаям того времени женщины не становились фараонами.





Каждую мумию перевозят на разукрашенном катафалке, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, включая копии боевых колесниц, запряженных лошадьми.





Хотя древние методы мумификации обеспечивают сохранность останков, для перевозки мумии поместили в специальные заполненные азотом контейнеры, чтобы защитить от внешних воздействий. Дорога на всем протяжении маршрута тщательно выровнена, чтобы не было тряски.





Мумии были обнаружены в 1881-м и 1898 годах в двух гробницах около Фив, древней столицы Египта.





"Их уже много раз перевозили в Каире, а до этого в Фивах, где их в целях безопасности переместили в другие гробницы", - говорит профессор египтологии Американского университета в Каире Салима Икрам.





Останки большинства древних правителей были доставлены из Луксора (нынешний город на месте Фив) в Каир на лодке по Нилу. Еще несколько мумий привезли в столицу на поезде - правда, в вагоне первого класса.





Они были размещены в знаменитом Египетском музее и на протяжении последнего столетия их видели туристы со всего мира.







