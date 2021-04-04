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Лукашенко рассказал, что поможет белорусам прийти к счастью и процветанию
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко поздравил католиков с Пасхой.
По его словам, «радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе».
Он заявил, что «вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию».
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Александр Лукашенко поздравил католиков с Пасхой.
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