Лукашенко рассказал, что поможет белорусам прийти к счастью и процветанию

Александр Лукашенко поздравил католиков с Пасхой.





По его словам, «радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе».

Он заявил, что «вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию».