Миллионы телефонных номеров и личных данных пользователей Facebook просочились в сеть

Источник материала: Салiдарнасць

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook были размещены в сети на низкоуровневом хакерском форуме.

Данные включают номера телефонов, полные имена, местонахождение, адрес электронной почты и биографические данные, сообщает Инсайдер .

Исследователи безопасности предупреждают, что данные могут быть использованы хакерами для выдачи себя за людей и совершения мошенничества.

В субботу один из пользователей форума по взлому хакеров бесплатно опубликовал в сети номера телефонов и личные данные сотен миллионов пользователей Facebook.

Раскрытые данные включают личную информацию более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, в том числе более 32 миллионов записей о пользователях в США, 11 миллионов о пользователях в Великобритании и 6 миллионов о пользователях в Индии.

Он включает их номера телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена, места, даты рождения, биографические данные и — в некоторых случаях — адреса электронной почты.

— База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую ​​как номера телефонов многих пользователей Facebook, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для выполнения атак социальной инженерии [или] попыток взлома, — сказал технический директор компании Гэл Insider.

По словам Гэл, с точки зрения безопасности Facebook мало что может сделать, чтобы помочь пользователям, пострадавшим от взлома, поскольку их данные уже находятся в открытом доступе, но он добавил, что Facebook может уведомлять пользователей, чтобы они могли сохранять бдительность.

— Люди, регистрирующиеся в такой уважаемой компании, как Facebook, доверяют им свои данные, и Facebook [должен] относиться к этим данным с величайшим уважением, — сказал Гал. — Утечка личной информации пользователей является серьезным подрывом доверия, и с ней следует обращаться соответственно.