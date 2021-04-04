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Ученые назвали смертельную опасность обычного чая

04.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Периодическое употребление горячего чая может вызвать рак пищевода, сообщило турецкое издание Cumhuriyet.

© Sputnik Мария Амелина
Что происходит с организмом, когда вы пьете иван-чай?

Ученые наблюдали в течение нескольких лет за полумиллионом граждан, которые ежедневно пили горячий чай (температурой выше 65 градусов), и выяснили, что это может привести к печальным последствиям.

Уточняется, что данное онкологическое заболевание – шестая причина смерти на планете.

При этом риск развития болезни возрастает в несколько раз, если человек употребляет спиртное и курит.

Специалисты советуют не пить чай, если он настолько горячий, что нельзя взять стакан в руку. Рекомендуется свежезаваренный напиток остудить до комфортной температуры.

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Теги: Минск
 
 
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Специалисты советуют не пить чай, если он настолько горячий, что нельзя взять стакан в руку.
 
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