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Ученые назвали смертельную опасность обычного чая
04.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Периодическое употребление горячего чая может вызвать рак пищевода, сообщило турецкое издание Cumhuriyet.
© Sputnik Мария Амелина
Ученые наблюдали в течение нескольких лет за полумиллионом граждан, которые ежедневно пили горячий чай (температурой выше 65 градусов), и выяснили, что это может привести к печальным последствиям.
Уточняется, что данное онкологическое заболевание – шестая причина смерти на планете.
При этом риск развития болезни возрастает в несколько раз, если человек употребляет спиртное и курит.
Специалисты советуют не пить чай, если он настолько горячий, что нельзя взять стакан в руку. Рекомендуется свежезаваренный напиток остудить до комфортной температуры.
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Специалисты советуют не пить чай, если он настолько горячий, что нельзя взять стакан в руку.
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