Марихуану пытались ввезти в Беларусь в грузе запчастей – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Наркотики нашли в грузовом автомобиле, следовавшем из Нидерландов и перевозившем 2,5 тысяч запчастей для авто – запрещенные вещества обнаружила служебная собака кинологического отдела.

По данным таможни, марихуана в виде небольших закладок была в крыле машины, радиаторе печки отопления и корпусе воздушного фильтра.

Читайте также:

Милиция выявила крупный канал поставок психотропов в Беларусь – видео

Полтонны афганского героина: в Минске начинается суд над наркокурьерами

Таможенники нашли у водителей в Новой Гуте наркотики – видео