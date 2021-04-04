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Марихуану пытались ввезти в Беларусь в грузе запчастей – видео
04.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Наркотики нашли в грузовом автомобиле, следовавшем из Нидерландов и перевозившем 2,5 тысяч запчастей для авто – запрещенные вещества обнаружила служебная собака кинологического отдела.
По данным таможни, марихуана в виде небольших закладок была в крыле машины, радиаторе печки отопления и корпусе воздушного фильтра.
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Таможенники Бреста пресекли ввоз на территорию Беларуси марихуаны, спрятанной в автомобильных запчастях. Смотрите на видео кадры оперативной съемки.
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