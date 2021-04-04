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Марихуану пытались ввезти в Беларусь в грузе запчастей – видео

04.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Наркотики нашли в грузовом автомобиле, следовавшем из Нидерландов и перевозившем 2,5 тысяч запчастей для авто – запрещенные вещества обнаружила служебная собака кинологического отдела.

По данным таможни, марихуана в виде небольших закладок была в крыле машины, радиаторе печки отопления и корпусе воздушного фильтра.

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Теги: Минск
 
 
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Таможенники Бреста пресекли ввоз на территорию Беларуси марихуаны, спрятанной в автомобильных запчастях. Смотрите на видео кадры оперативной съемки.
 
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