Официально! Видеоклип исполнительницы «Шчучыншчыны» для «Евровидения» (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

О том, что Елена Желудóк (актриса Елена Зуй-Войтеховская) собирается на «Евровидение», ее «кураторы» сообщили два месяца назад. Оказалось, не шутка. Песня на самом деле называется «Дзекаць i цекаць». Смотрим новый клип, товарищи.

По словам авторов, видеоклип «Дзекаць і цекаць» — идеологически выверенный продукт, способный представить страну на творческих и иных конкурсах международного и районного уровня.

— В данном произведении мастерски используются новейшие компьютерные технологии и в то же время воспеваются традиционные ценности, неподвластные времени и веяниям. Эту песню уже не взяли на МTV и ряд других деструктивных каналов! Мы считаем, это победа! — заявила администрация «БелГосЮтубКанала „ЧинЧинЧенэл“».

Сравните свою реакцию с реакцией уважаемых экспертов.

А теперь напомним, что официально Беларусь осталась без места на «Евровидении», после того как 26 марта Европейский вещательный союз отказал группе «Галасы ЗМеста» в участии. Обе песни, которые представляла группа, были признаны не соответствующими правилам конкурса.