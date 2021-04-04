ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Официально! Видеоклип исполнительницы «Шчучыншчыны» для «Евровидения» (видео, обновлено)

04.04.2021 19:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

О том, что Елена Желудóк (актриса Елена Зуй-Войтеховская) собирается на «Евровидение», ее «кураторы» сообщили два месяца назад. Оказалось, не шутка. Песня на самом деле называется «Дзекаць i цекаць». Смотрим новый клип, товарищи.

По словам авторов, видеоклип «Дзекаць і цекаць» — идеологически выверенный продукт, способный представить страну на творческих и иных конкурсах международного и районного уровня.

— В данном произведении мастерски используются новейшие компьютерные технологии и в то же время воспеваются традиционные ценности, неподвластные времени и веяниям. Эту песню уже не взяли на МTV и ряд других деструктивных каналов! Мы считаем, это победа! — заявила администрация «БелГосЮтубКанала „ЧинЧинЧенэл“».

Сравните свою реакцию с реакцией уважаемых экспертов.

А теперь напомним, что официально Беларусь осталась без места на «Евровидении», после того как 26 марта Европейский вещательный союз отказал группе «Галасы ЗМеста» в участии. Обе песни, которые представляла группа, были признаны не соответствующими правилам конкурса.

Ваша любимая музыка всегда с вами — беспроводные колонки в Каталоге


Беспроводная колонка JBL Charge 4 (красный)
41 отзыв
30 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 4.2, AUX
307 р.
37 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-115 (черный)
16 отзывов
10 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
48,50 р.
21 предложение
Сравнить эти товары →
Еще больше моделей bluetooth-колонок

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что Елена Желудóк (актриса Елена Зуй-Войтеховская) собирается на «Евровидение», ее «кураторы» сообщили два месяца назад. Оказалось, не шутка. Песня на самом...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by