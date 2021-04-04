Неделя леса: белорусские волонтеры сажают деревья на местах вырубок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зеленое богатство. В Беларуси началась «неделя леса». По всей стране волонтеры сажают деревья. Поучаствовала в акции и корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

На этом участке работают в четыре руки. Сотрудникам лесхоза помогают дети с особенностями развития. Лес восстанавливают на месте бурелома. Только на этой небольшой площадке за день высадят восемь тысяч саженцев. В основном, это ели, березы и сосны. Почти половина лесов страны – смешанные.

«Мне нравится сажать деревья. Все получается, здорово. Сегодня хороший день. Не холодно. И когда работаешь, согреваешься», – говорит участница акции Олеся Суворова.

Объемы заготовки древесины в Беларуси растут. Вырубать деревья приходится и из-за короеда: он быстро размножается и губит лес. Поэтому такую акцию проводят ежегодно. В этом году за неделю в Беларуси планируют высадить 17 миллионов саженцев.

«Мы сажаем не для того, чтобы кому-то показать, а для себя. Мы понимаем, что сколько посадим сегодня, столько и приживется. Лесхозу надо помочь», – отметил начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси Виталий Бондаревич.

На этом участке не больше месяца назад закончили вырубку. А сегодня уже зеленеют маленькие деревца.

«В этом году мы себе определили план – более 35 тысяч гектаров новых лесов будет создано. Мы готовы привлечь всех желающих и обеспечить их и инструментами, и посадочным материалом, и площадями для проведения этих работ», – заявил первый заместитель Министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко.

Дети за хорошую работу получают памятный приз. Полагаются они и взрослым – для этого надо выложить в соцсети фото с хэштегом «неделя леса». Так об акции узнает еще больше людей. А автор самого красивого снимка получит подарок от лесного хозяйства.

Сделать доброе дело и озеленить свой двор или район может каждый. Для этого надо подать заявку в местную администрацию. А с инвентарем и саженцами помогут коммунальные службы.