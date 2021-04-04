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Фанаты ЦСКА вывесили баннер в честь ушедшего Гончаренко

04.04.2021 19:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА выиграл в гостевом матче с «Тамбовом» (2:1) в 24-м туре РПЛ. Во время игры болельщики армейцев разместили на трибуне баннер в честь Виктора Гончаренко, покинувшего пост главного тренера команды 22 марта, передает «Трибуна».

«Душой и сердцем за ЦСКА Москва», — написано на баннере.


Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

В настоящее время главным тренером ЦСКА работает Ивица Олич. Он проводит первый матч во главе команды. Возможно, Гончаренко в ближайшее время возглавит другой российский клуб — «Краснодар».

 
 
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ЦСКА играл с «Тамбовом» в 24-м туре РПЛ.
 
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