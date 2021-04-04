В Иордании власти подозревают попытку госпереворота

Источник материала: ОНТ

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн заявил, что военные посадили его под домашний арест. Об этом он сообщил в видеообращении, пишет ВВС.

Свое сообщение Хамза бен Хусейн передал через адвоката. На видеозаписи бывший наследный принц обвиняет руководство страны в коррумпированности и некомпетентности и считает произошедшее работой иорданских военных, которые хотят подавить инакомыслие.

Хамза бен Хусейн рассказал, что ему запретили выходить наружу, лишили интернета и телефонной связи, объясняя это тем, что он допускал критические высказывания в адрес властей и короля Иордании.

Ранее военные отрицали факт домашнего ареста бывшего принца. При этом они признавали, что приказали ему прекратить «действия, которые подрывают безопасность и стабильность в стране». Хамза бен Хусейн считает, что ничего противозаконного не сделал.

Ранее поступала информация о том, что десятки высокопоставленных чиновников Иордании были задержаны. Их предположительно подозревают в подготовке мятежа, но официально об этом так и не объявили.

Фото: скриншот из видео BBC



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