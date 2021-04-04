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В Иордании власти подозревают попытку госпереворота
Источник материала: ОНТ
Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн заявил, что военные посадили его под домашний арест. Об этом он
Свое сообщение Хамза бен Хусейн передал через адвоката. На видеозаписи бывший наследный принц обвиняет руководство страны в коррумпированности и некомпетентности и считает произошедшее работой иорданских военных, которые хотят подавить инакомыслие.
Хамза бен Хусейн рассказал, что ему запретили выходить наружу, лишили интернета и телефонной связи, объясняя это тем, что он допускал критические высказывания в адрес властей и короля Иордании.
Ранее военные отрицали факт домашнего ареста бывшего принца. При этом они признавали, что приказали ему прекратить «действия, которые подрывают безопасность и стабильность в стране». Хамза бен Хусейн считает, что ничего противозаконного не сделал.
Ранее поступала информация о том, что десятки высокопоставленных чиновников Иордании были задержаны. Их предположительно подозревают в подготовке мятежа, но официально об этом так и не объявили.
Фото: скриншот из
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Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн заявил, что военные посадили его под домашний арест. Об этом он сообщил в видеообращении, пишет ВВС. Свое...
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