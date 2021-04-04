Мужчину забили почти до смерти бильярдными шарами на парковке в Москве

Источник материала: ОНТ

Жестокое нападение на мужчину произошло на подземной парковке ГСК «Бриз» на севере Москвы в субботу, 3 апреля, вечером. Об этом сообщили в Telegram-канале 112.

Двое уроженцев Мордовии кидали в мужчину бильярдные шары. Злодеев задержали, при них было орудие преступления. Пострадавшего с переломами ребер, рук, ноги и черепа госпитализировали, он в реанимации.

Проводится разбирательство, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Фото: pixabay

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