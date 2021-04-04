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Протесты в Ирландии: полицейских пытались закидать «коктейлями Молотова»

04.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Ирландии: полицейских пытались закидать «коктейлями Молотова»

Серьезными столкновениями с полицией заканчиваются эти выходные в Ирландии.

Около трехсот протестующих пытались закидать «коктейлями Молотова» патрули, таким образом выражая свое недовольство якобы двойными стандартами. Пока Ирландия находится в жестком локдауне, людей возмутил состав приглашенных на похороны одного из влиятельных людей региона – таким образом были нарушены антиковидные меры. На аналогичную претензию о том, что митинг тоже является источником распространения ковида, его организаторы не ответили. Как результат – несколько пострадавших и десятки задержаний.


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Серьезными столкновениями с полицией заканчиваются эти выходные в Ирландии. Около трехсот протестующих пытались закидать «коктейлями Молотова» патрули, таким...
 
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