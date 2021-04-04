Протесты в Ирландии: полицейских пытались закидать «коктейлями Молотова»

Источник материала: ОНТ

Серьезными столкновениями с полицией заканчиваются эти выходные в Ирландии.



Около трехсот протестующих пытались закидать «коктейлями Молотова» патрули, таким образом выражая свое недовольство якобы двойными стандартами. Пока Ирландия находится в жестком локдауне, людей возмутил состав приглашенных на похороны одного из влиятельных людей региона – таким образом были нарушены антиковидные меры. На аналогичную претензию о том, что митинг тоже является источником распространения ковида, его организаторы не ответили. Как результат – несколько пострадавших и десятки задержаний.





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