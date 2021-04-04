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Маленький мальчик за рулем иномарки в Петербурге устроил аварию

04.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маленький мальчик за рулем иномарки в Петербурге устроил аварию

Несовершеннолетний за рулем иномарки устроил ДТП в Красном селе (Красносельский район Санкт-Петербурга) в субботу, 3 апреля. Авария попала в обзоры камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Красном Селе рядом с ТЦ на улице Огородной. Очевидцы произошедшего видели, как иномарка въехала в припаркованное авто, а за рулем сидел маленький мальчик. После столкновения ребенок попытался уехать, но из остановившегося неподалеку микроавтобуса Mercedes выскочил мужчина и помешал скрыться. Он стал перед машиной, не давая ей уехать.

По предварительной версии, при этом ребенок прокатил его на капоте.

Отец маленького мальчика в комментарии РЕН ТВ признал за собой вину в случившемся и пообещал, что никогда больше не разрешит сыну сесть за руль.

Другой информации о последствиях произошедшего пока нет.

Фото: pixabay

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Несовершеннолетний за рулем иномарки устроил ДТП в Красном селе (Красносельский район Санкт-Петербурга) в субботу, 3 апреля. Авария попала в обзоры камеры...
 
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