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Чемпионат Беларуси по футболу: «Шахтер» возглавил турнирную таблицу
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу продолжается третий тур. «Шахтер» одержал очередную победу и возглавил турнирную таблицу.
В домашнем матче с «Ислочью» солигорский клуб провел 4 безответных мяча. Отметим дубль легионера Дембо Дарбо. «Шахтер» остается единственным клубом, который пока в чемпионате страны не терял очков в новом сезоне.
Завершится третий тур сегодня. Результат одного матча уже известен. Минское «Динамо» дома победило футбольный клуб «Слуцк» – 1:0. В эти минуты мозырская «Славия» принимает дебютанта Высшей лиги «Сморгонь». Вечером брестский «Рух» сыграет с «Энергетиком».
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В чемпионате Беларуси по футболу продолжается третий тур. «Шахтер» одержал очередную победу и возглавил турнирную таблицу. В домашнем матче с «Ислочью»...
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