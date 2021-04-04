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Чемпионат Беларуси по футболу: «Шахтер» возглавил турнирную таблицу

04.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: «Шахтер» возглавил турнирную таблицу

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается третий тур. «Шахтер» одержал очередную победу и возглавил турнирную таблицу.

В домашнем матче с «Ислочью» солигорский клуб провел 4 безответных мяча. Отметим дубль легионера Дембо Дарбо. «Шахтер» остается единственным клубом, который пока в чемпионате страны не терял очков в новом сезоне.

Завершится третий тур сегодня. Результат одного матча уже известен. Минское «Динамо» дома победило футбольный клуб «Слуцк» – 1:0. В эти минуты мозырская «Славия» принимает дебютанта Высшей лиги «Сморгонь». Вечером брестский «Рух» сыграет с «Энергетиком».  

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В чемпионате Беларуси по футболу продолжается третий тур. «Шахтер» одержал очередную победу и возглавил турнирную таблицу. В домашнем матче с «Ислочью»...
 
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