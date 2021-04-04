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«Бавария» обыграла «Лейпциг» и упрочила лидерство в Бундеслиге
Источник материала: ОНТ
«Бавария» обыграла «Лейпциг» в матче 27 тура чемпионата Германии по футболу и укрепила лидерство в Бундеслиге.
Встреча на поле «Лейпцига» завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев. Гол забил Леон Горецка. Произошло это в конце первого тайма.
Отметим, что игру пропускал лидер «Баварии» Роберт Левандовски. Он также не сыграет против ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Бавария», лидирующая в бундеслиге, набрала 64 очка и увеличила свой отрыв от идущего вторым «Лейпцига» до семи баллов.
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«Бавария» обыграла «Лейпциг» в матче 27 тура чемпионата Германии по футболу и укрепила лидерство в Бундеслиге. Встреча на поле «Лейпцига» завершилась со счетом 1:0...
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