«Бавария» обыграла «Лейпциг» и упрочила лидерство в Бундеслиге

Источник материала: ОНТ

«Бавария» обыграла «Лейпциг» в матче 27 тура чемпионата Германии по футболу и укрепила лидерство в Бундеслиге.

Встреча на поле «Лейпцига» завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев. Гол забил Леон Горецка. Произошло это в конце первого тайма.

Отметим, что игру пропускал лидер «Баварии» Роберт Левандовски. Он также не сыграет против ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Бавария», лидирующая в бундеслиге, набрала 64 очка и увеличила свой отрыв от идущего вторым «Лейпцига» до семи баллов.

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