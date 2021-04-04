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«Манкурты» набирают популярность в Сети

04.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Манкурты» набирают популярность в Сети

В интернет-пространстве набирает мощную популярность слово «манкурты». В запросах аналитического приложения Google trends оно покорило самую высшую отметку в 100 баллов и продолжает находиться в лидерах байнета.

Это связано с выходом в эфире нашего телеканала фильма «Манкурты». Премьера двух серий состоялась в среду. Жанр – шпионский детектив, который рассказывает о секретной операции Комитета госбезопасности Беларуси. С ноября по апрель контрразведка обнаружила на территории страны агентурную сеть, которая работала на иностранные спецслужбы. Задача – переправка секретных сведений, документов, сбор компромата и нелегальные каналы переправки через границу. Сейчас фигуранты дела задержаны и сотрудничают со следствием. 

Фильм «Манкурты» всю неделю находится в трендах сервиса YouTube. Обе серии сейчас в топ-5. И продолжают набирать популярность. Что касается слова «манкурты», то в сервисе «Гугл-трендс» к нему никогда не было такого всплеска интереса, как сейчас. Любопытные данные предоставил и другой аналитический веб-ресурс – «Яндекс.Метрика». Там изучили географию и зафиксировали большой всплеск активности из Литвы. Именно оттуда приходило больше всего запросов. Впрочем, это можно объяснить. Некоторые фигуранты дела «Манкурты» проживают на территории соседней страны и тесно связаны и с иностранными спецслужбами и с событиями, показанными в фильме.

Сегодня вечером зрителей нашего телеканала ждет еще одна часть фильма «Манкурты». На этот раз постскриптум.

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В интернет-пространстве набирает мощную популярность слово «манкурты». В запросах аналитического приложения Google trends оно покорило самую высшую отметку в 100 баллов...
 
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