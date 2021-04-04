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Чем опасна сладкая вода? Ответили эксперты

04.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем опасна сладкая вода? Ответили эксперты

Сладкие напитки оказывают плохое влияние на память и способности к обучению у детей. Об этом предупредили американские ученые из университетов Джорджии и Южной Калифорнии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование на портале ScienceDaily.

Экспертами была проведена серия экспериментов на крысах, в ходе чего выяснилось, что грызуны, которые в молодом возрасте пили воду с сахаром, чаще демонстрировали плохую память.

Также выяснилось, что у животных, которые потребляли много сладких напитков, менялся состав кишечных бактерий, а это плохо влияло на работу мозга подопытных.

В следующих исследования ученые хотят выяснить, сможет ли здоровый образ жизни обратить вспять негативное воздействие сахара, который в большом количество потреблял человек в начале жизни. 

Фото: pixabay

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Сладкие напитки оказывают плохое влияние на память и способности к обучению у детей. Об этом предупредили американские ученые из университетов Джорджии и Южной...
 
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