|
Чем опасна сладкая вода? Ответили эксперты
Источник материала: ОНТ
Сладкие напитки оказывают плохое влияние на память и способности к обучению у детей. Об этом предупредили американские ученые из университетов Джорджии и Южной Калифорнии,
Экспертами была проведена серия экспериментов на крысах, в ходе чего выяснилось, что грызуны, которые в молодом возрасте пили воду с сахаром, чаще демонстрировали плохую память.
Также выяснилось, что у животных, которые потребляли много сладких напитков, менялся состав кишечных бактерий, а это плохо влияло на работу мозга подопытных.
В следующих исследования ученые хотят выяснить, сможет ли здоровый образ жизни обратить вспять негативное воздействие сахара, который в большом количество потреблял человек в начале жизни.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сладкие напитки оказывают плохое влияние на память и способности к обучению у детей. Об этом предупредили американские ученые из университетов Джорджии и Южной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)