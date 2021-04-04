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В Египте устроили «парад фараонов»: по улицам Каира провезли мумии 22-х древних правителей страны

04.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Египте устроили «парад фараонов»: по улицам Каира провезли мумии 22-х древних правителей страны

Такого вы еще не видели – в Египте прошел «парад фараонов». Мумии 22-х египетских правителей провезли по улицам Каира. 

Процессию уже назвали самым масштабным культурным событием в стране за несколько последних лет.

На самом деле в торжественную церемонию превратили транспортировку мумий из Каирского музея в Национальный. 18 фараонов и четырех цариц на улицах Каира чествовали, как живых правителей. К слову, президент страны тоже присутствовал на шествии. Необычный кортеж проделал путь в пять километров вдоль реки Нил. Власти Египта надеются, что новый зал фараонов поможет оживить туризм в стране после пандемии. 

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Такого вы еще не видели – в Египте прошел «парад фараонов». Мумии 22-х египетских правителей провезли по улицам Каира.  Процессию уже назвали самым масштабным...
 
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