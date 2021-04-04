|
В Египте устроили «парад фараонов»: по улицам Каира провезли мумии 22-х древних правителей страны
Источник материала: ОНТ
Такого вы еще не видели – в Египте прошел «парад фараонов». Мумии 22-х египетских правителей провезли по улицам Каира.
Процессию уже назвали самым масштабным культурным событием в стране за несколько последних лет.
На самом деле в торжественную церемонию превратили транспортировку мумий из Каирского музея в Национальный. 18 фараонов и четырех цариц на улицах Каира чествовали, как живых правителей. К слову, президент страны тоже присутствовал на шествии. Необычный кортеж проделал путь в пять километров вдоль реки Нил. Власти Египта надеются, что новый зал фараонов поможет оживить туризм в стране после пандемии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такого вы еще не видели – в Египте прошел «парад фараонов». Мумии 22-х египетских правителей провезли по улицам Каира. Процессию уже назвали самым масштабным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)