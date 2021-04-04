Вставные челюсти Хелены Бонэм Картер и другие необычные хобби знаменитостей

Источник материала: ОНТ

У каждого человека найдётся какая-нибудь маленькая коллекция. Авторучки, открытки, билеты в театр, брошки, чашки с забавными надписями… Ничто человеческое и знаменитостям не чуждо, а, имея в своём распоряжении внушительные суммы, они могут позволить себе довольно экстравагантные коллекции.

Илон Маск – фанат Джеймса Бонда.



Фото: Pinterest

Изобретатель, инвестор и основатель компании Tesla известен в среде коллекционеров как обладатель множества ценных предметов, связанных с именем Джеймса Бонда. Один из самых дорогих экспонатов в коллекции миллионера – автомобиль знаменитого шпиона – Lotus Esprit 1977 года, который в фильмах о Бонде превращался в подводную лодку.

Ещё один поклонник киногероев – Николас Кейдж.



Фото: Pinterest

Актёр без ума от Супермена и всего, что связано с этим героем комиксов. Кейдж собрал самую большую и дорогую коллекцию, посвященную уроженцу Криптона. Самый ценный предмет из собранных актёром – раритетный выпуск комикса Action Comics #1, приобретённый им в 1997 году за $110 тыс. В 2011-м из-за финансовых трудностей, Кейджу пришлось расстаться с комиксом: он продал его на аукционе за $2,16 млн. Любовь звезды к Супермену настолько сильна, что он назвал своего сына Кал-Элом (настоящее криптонское имя Кларка Кента).

Билл Гейтс – книжный червь.



Фото: gatesnotes.com

Знаменитый миллиардер и основатель компании Microsoft называет главным своим увлечением – чтение. Гейтс даже нанял человека, который занимается поиском редких книг для его коллекции. В 1994 году Билл Гейтс удивил даже самых отчаянных букинистов: он выкупил рукопись XV века с произведением Леонардо да Винчи за $30,8 млн.

Бен Аффлек и его покерфейс.





Фото: Twitter/ Ben Affleck

Исполнитель роли Бэтмена, подобно своему персонажу, делает мир лучше всеми доступными средствами. Аффлек обожает играть в покер и считается очень успешным игроком в среде профессионалов. Однажды он даже победил на турнире штата Калифорния и выиграл главный приз – $365 тыс. Актёр регулярно участвует в соревнованиях по покеру среди звёзд, весь призовой фонд которых идёт на поддержание благотворительных и образовательных программ.

Вин Дизель – Мелькор.



Фото: Mike Marsland/ Wireimage

Актёр и продюсер является одним из старейших поклонников игры «Подземелья и драконы». Он сражается на мечах и практикуется в магии с 1970-х годов, на теле Дизеля даже вытатуировано имя его персонажа – Мелькор. Чтобы отметить игровой стаж знаменитого геймера, создатели игры попросили Вина Дизеля написать предисловие к книге, посвященной 30-летию игровой вселенной D&D.

Уилл Смит – мастер шпаги.



Фото: Frederick M. Brown/ Getty images

Герой множества фантастических фильмов в качестве хобби избрал более, чем приземлённое занятие – классическое фехтование. А приобщил актёра к этому утончённому виду спорта его коллега – Том Круз. Позднее они «подсадили» на это увлечение Дэвида Бекхема. Периодически звёздная троица собирается, чтобы сразиться, подобно трём мушкетёрам.

Квентин Тарантино – собиратель бабушкиных настолок.



Фото: Pinterest

Автор «Убить Билла» и «Криминального чтива» известен своими чудачествами. Неудивительно, что и коллекционирует режиссёр не какие-нибудь марки, а старинные настольные игры. В Голливуде соратников по этому хобби у Тарантино не так много, поэтому пополнять коллекцию ему приходится на различных онлайн-аукционах.

Том Хэнкс – первопечатник.



Фото: Pinterest

Том Хэнкс, как и положено самому интеллигентному из всех голливудских актёров, коллекционирует винтажные пишущие машинки. Конкретнее, его интересуют аппараты, выпущенные до Второй мировой войны. Актёр не просто покупает машинки, но и сам чинит их. Познания Хэнкса в этой области настолько глубоки, что компания Apple пригласила его в качестве консультанта программистов, разрабатывающих эмулятор пишущей машинки для iPad.

Клаудия Шиффер – мать пауков.



Фото: Pinterest

Арахнофобия явно не относится к проблемам супермодели. Знаменитая красавица при виде пауков не падает в обморок, а оживляется. Любовь к этим членистоногим у неё с детства. В доме Шиффер можно увидеть десятки картин с изображением пауков, в 2011 году модель выпустила собственную коллекцию одежды, многие предметы которой были вдохновлены этими насекомыми.

Хелена Бонэм Картер и её вставные челюсти.



Фото: Twitter/ Helena Bonham Carter

Пожалуй, одна из самых странных коллекций – у британки Хелены Бонэм Картер. Для воплощение на экране злодейки Беллатрисы Лестрейндж в фильмах о Гарри Поттере актрисе приходилось носить вставную челюсть, которую после съёмок она забрала себе. Выяснилось, что за годы съёмок у неё скопилось множество подобных экспонатов, которые и составляют коллекцию звезды.





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