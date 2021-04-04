Источник материала: ОНТ

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти стала чемпионкой турнира категории «Премьер» в Майами. Это уже её десятый титул.

В финальном поединке с канадкой Бьянкой Андрееску Барти выиграла первый сет со счётом 6:3, а при счёте 4:0 во второй партии Андрееску снялась с матча из-за травмы. Встреча продлилась 1 час и 4 минуты. Отметим, что по ходу соревнований Эшли Барти выбила из борьбы двух белорусских теннисисток – Викторию Азаренко и Арину Соболенко. Австралийка выиграла турнир в Майами второй раз подряд.

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