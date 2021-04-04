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В Борисовском районе дети бросали хлеб в реку. 5-летний мальчик утонул

04.04.2021 20:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем поступило сообщение об утонувшем ребенке возле деревни Житьково Борисовского района. По предварительным данным, 5-летний мальчик со своей 7-летней сестрой находились на берегу реки Сха, бросали хлеб в воду. Родители отдыхали вблизи водоема. Сестра ненадолго отошла, а когда вернулась, брата на берегу уже не было.

Малыша без признаков жизни извлекли из воды ниже по течению работники РОЧС.

Районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели ребенка

В Борисовском районе дети бросали хлеб в реку. 5-летний мальчик утонул
В Борисовском районе дети бросали хлеб в реку. 5-летний мальчик утонул

Проводится осмотр места происшествия. Для выяснения обстоятельств произошедшего устанавливаются и опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Сегодня днем поступило сообщение об утонувшем ребенке возле деревни Житьково Борисовского района. По предварительным данным, 5-летний мальчик со своей 7-летней...
 
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