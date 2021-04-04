В Борисовском районе дети бросали хлеб в реку. 5-летний мальчик утонул

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Сегодня днем поступило сообщение об утонувшем ребенке возле деревни Житьково Борисовского района. По предварительным данным, 5-летний мальчик со своей 7-летней сестрой находились на берегу реки Сха, бросали хлеб в воду. Родители отдыхали вблизи водоема. Сестра ненадолго отошла, а когда вернулась, брата на берегу уже не было.

Малыша без признаков жизни извлекли из воды ниже по течению работники РОЧС.

Районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели ребенка









Проводится осмотр места происшествия. Для выяснения обстоятельств произошедшего устанавливаются и опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.