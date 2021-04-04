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Пятилетний мальчик утонул в Борисовском районе

04.04.2021 21:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пятилетний мальчик утонул в Борисовском районе. Инцидент произошел днем 4 апреля возле деревни Житьково.

Пятилетний мальчик утонул в Борисовском районе

По предварительным данным Следственного комитета, мальчик и его семилетняя сестра находились на берегу реки Сха и бросали хлеб в воду. Родители отдыхали вблизи водоема.

Сестра ненадолго отошла, а когда вернулась, брата на берегу уже не было. Ребенка без признаков жизни извлекли из воды ниже по течению работники райотдела по чрезвычайным ситуациям.

 
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Пятилетний мальчик утонул в Борисовском районе. Инцидент произошел днем 4 апреля возле деревни Житьково.
 
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