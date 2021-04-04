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Нашли военнослужащего, который сбежал с полигона на грузовике и уехал за 400 километров

04.04.2021 21:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минобороны, не уточняя о расположении части, сообщает, что военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район. Столкнувшись с милицией, он скрылся в лесу около деревни Сорочино Ушачского района.

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4 апреля около 20:00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата. На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего. В настоящий момент он задержан, с ним проводятся оперативные и следственные мероприятия, - сообщила пресс-служба МВБ.

Ранее

По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план «Перехват».

По информации телеграм-канала «Военкор_BY», МАЗ, за рулем которого находился военнослужащий срочной службы, был обнаружен на трассе. Сбежавший солдат проигнорировал требования сотрудников ГАИ остановиться и предупредительные выстрелы в воздух. Сотрудникам пришлось стрелять по колесам. В итоге срочник бросил грузовик и убежал в лес.

В настоящее время в 11 районах Витебской области проводятся специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего, сообщает пресс-служба МВД.

Если вам что-нибудь известно об инциденте или разыскиваемом - напишите в Telegram.

Беглеца зовут Александр Караткевич, ему 19 лет, он уроженец г.п. Россоны Витебской области

Нашли военнослужащего, который сбежал с полигона на грузовике и уехал за 400 километров
Нашли военнослужащего, который сбежал с полигона на грузовике и уехал за 400 километров
«Сейчас экипаж стоит на кольце, останавливает всех, кто едет со стороны Полоцка и Витебска». Фото Morpheus

«В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия. Военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно. Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования», — уточняет пресс-служба Минобороны.


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Теги: Витебск
 
 
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Минобороны, не уточняя о расположении части, сообщает, что военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля....
 
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