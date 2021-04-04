Задержан солдат-срочник, сбежавший с полигона на грузовике

Задержан военнослужащий срочной службы Александр Караткевич, который 2 апреля на грузовом автомобиле самовольно покинул полигон.





Автомобиль был найден на обочине дороги в Ушачском районе. Караткевич скрылся в лесу у деревни Сорочино.

Поисковые мероприятия проводились в 11 районах Витебской области. Предполагалось, что 19-летний солдат мог направляться к своей девушке, живущей в Полоцком районе.

4 апреля около восьми часов вечера в правоохранительные органы обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района, которая видела молодого человека, похожего на разыскиваемого.

«На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего», — сообщает пресс-служба МВД.

В настоящий момент с задержанным проводятся оперативные и следственные мероприятия.