«Страшное явление!» Малофеев прокомментировал поражение 0:8 от Бельгии

Источник материала: Tut.by

Бывший главный тренер сборной Беларуси и минского «Динамо» Эдуард Малофеев прокомментировал в эфире СТВ поражение национальной команды от Бельгии (0:8).



Фото: СТВ

«Страшное явление, понимаешь, страшное явление! Могли этот сыграть лучше? Конечно, мог. 90% от тренера зависит. Надо убирать самодовольство. Мне не нужно поле никакое, я на клочке сделаю любую работу и все остальное. Ты понимаешь или нет, мой хороший? Надо убирать самодовольство. Я говорю про всех тренеров. Слабая подготовка. Надо обязательно, тренер должен совершенствоваться. Не будет этого совершенствования — ничего мы не повысим.

Я вот эти вещи говорю — я знаю, что я врагом становлюсь. Если желания нет, а просто как-то перехитрить или что-то ухитрить, так ничего же не будет, мои хорошие. Это не только в футболе, это в любой деятельности — слесарной, в токарной — везде одинаково. Надо знать, как таблицу умножения, все режимы работы, все это делать», — сказал Малофеев.

Напомним, что сборная Беларуси проиграла выставившей на игру резервистов Бельгии со счетом 0:8. Это самое крупное поражение нацкоманды в истории.