Политолог: «Сложно себе представить, как в Минске «Белая Русь» может получить большинство, если проводить более-менее демократические выборы»

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Андрей Казакевич — о том, какой сценарий будет продвигаться с позиции власти: казахский, узбекский, демократический или вообще ничего в этом году менять не будут.





Андрей Казакевич

Директор института «Политическая сфера» в своем блоге рассуждает о перспективах реформы партийной системы в Беларуси на примерах других стран.

По мнению Андрея Казакевича, самая приемлемая и интересная для действующей власти — казахский вариант.

— В Казахстане есть одна сильная партия «Нур Отан», которая имеет 80 процентов голосов в парламенте. Есть также коммунистическая партия, которая имеет 7%, и демократическая партия (тоже 7%). То есть одна большая партия для всех и две партии — левая и правая для тех, кто немножко несогласен и хочет разнообразия.

Вторая модель — условно говоря, узбекская. Это когда парламент является гораздо более разнообразным. В современном узбекском парламенте представлены и либерал-демократическая партия, и либерал-демократическая партия национального возрождения, и социал-демократическая партия. То есть полный спектр — от националистов до либералов, «зеленых» и социалистов. При этом многие партии запрещены, у них нет возможности участвовать в выборах.

Третий вариант — провести честные выборы и дать возможность участвовать альтернативным кандидатам, что в существующих условиях значит то, что придется мириться со многими оппозиционными местными советами. Просто сложно себе представить, как в городе Минске сейчас «Белая Русь» может получить большинство, если проводить более-менее демократические выборы. Даже не говорим уже про соблюдение всех демократических стандартов. Такова реальность.





Съезд «Белой Руси», 2018 год. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Именно поэтому пойти на это белорусским властям будет сложно. Вся их коммуникация с альтернативными политическими силами в последние полгода показывает идеологическое неприятие. …На таком фоне сложно себе представить, что власть просто так будет мириться, что какие-то местные советы — хотя они в принципе и так мало что решают — будут наполнены их политическими оппонентами, поэтому с этим будет сложно. Все, конечно, возможно, но этого сценария власти будут избегать насколько смогут.

Андрей Казакевич полагает, что и к узбекскому сценарию власти не готовы.

— Для этого нужно запускать новые проекты. Не делать что-то из «Белой Руси», которая существует больше 10 лет. Не пытаться раскручивать снова коммунистическую партию, а делать новую либеральную организацию, делать организацию для социал-демократов в европейском понимании. …На это власти не решатся.

Также будет сложно реализовать казахский сценарий — когда «Белая Русь» становится большой партией и есть небольшой набор мелких организаций, считает политолог.

— Сразу «Белая Русь» натолкнется на то, что для того, чтобы иметь большинство, нужно меняться. Если мы посмотрим на казахскую партию «Нур Отан» или крупные партии в демократических системах в Японии или Италии — это всегда сложный конгломерат различных политических сил и там очень часто различные группировки присутствуют от либеральной до консервативной. Там могут быть и чиновники, и военные, и представители бизнеса, и банкиры. И это функционирует как партия для всех, потому что она очень разнородная.

Казакевич отмечает, что эволюция «Белой Руси» была скорее на упрощение и сокращение ее социального коридора.

— В основном это люди из бюрократии и проправительственных организаций, связанных с бюрократией, типа БРСМ, «Союза женщин» и так далее. …Создать из этого партию для всех будет очень сложно и тем более получить электоральное большинство.

Поэтому единственным вариантом для властей остается ограничение на выборах. Первое — не зарегистрировать всех альтернативных кандидатов либо разрешить регистрацию только тех кандидатов, которые принадлежат к зарегистрированным политическим партиям, но при этом не зарегистрировать никаких новых, особенно связанных с альтернативными политическими силами, и еще ликвидировать те оппозиционные, которые пока еще сохраняют свою официальную регистрацию. Ну, и плюс фальсификации. За счет этого, конечно, свой сценарий можно продавить.

Политолог обращает внимание на парадоксальность этой ситуации:

— А зачем тогда создавать какие-то партии? Зачем менять ту систему, которая у нас есть сейчас, где представители местных советов — это достаточно безликая серая масса?

Ведь по большому счету если будет выдвигаться какой-то руководитель, крепкий хозяйственник либо хороший управленец, чиновник, то для населения даже будет лучше восприниматься и будет перспективнее в электоральном смысле такой ход, чем представитель провластной организации, который должен быть связан идеологическими рамками...

Политолог предполагает, что ближайший год преподнесет много политических сюрпризов, но, возможно, в итоге ничего принципиально на местных выборах не изменится.

— Это анализ того, как ситуация выглядит со стороны власти. Смогут ли оппозиционные политические силы изменить этот сценарий, провести свою успешную политическую кампанию, покажет время, — заключает эксперт.

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