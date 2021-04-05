В Палате представителей рассмотрели новые законопроекты. Они касаются массовых мероприятий и экстремизма

Источник материала: ОНТ

В пятницу на свою пятую сессию собрались депутаты Палаты представителей. И, собственно, сделали то, что им положено. Рассмотрели сразу несколько законопроектов, очень важных для страны и общества. Их принятие – это, по сути, ответ на то, что происходило в стране в конце лета и осенью.

Итак, закон «О массовых мероприятиях». МВД занимает чёткую позицию: они возможны лишь с разрешения местных органов власти, которые и определят места для проведения встреч. А вот организаторам и участникам данных событий стоит учесть – если появляются призывы и нарушается общественный порядок, ответственности не избежать.

Борьба с экстремизмом – ещё один важный законопроект. Генеральная прокуратура предлагает расширить понятие «экстремизм» – под него попадают незаконные действия, посягающие на независимость, суверенитет, общественную безопасность страны. Впервые предусмотрена ответственность за участие в экстремистском формировании, за финансирование, вербовку, обучение и подготовку лиц для вот такой деятельности.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На первый план сегодня, безусловно, выходит задача надежного обеспечения безопасности и защиты граждан от деструктивных сил, стремящихся расколоть белорусское общество и отбросить республику в развитии на десятилетия назад. Да, мы выдержали беспрецедентное давление. Но, как оказалось, в отличие от многих стран наше законодательство слишком либерально».

Ещё один важный законопроект был принят – о недопущении реабилитации нацизма. Впервые закрепляются на уровне закона термины «нацисты», «пособники нацистов». Прописали в законопроекте и чёткий запрет на героизацию нацизма. И ещё один важный, на наш взгляд, особенно важный, законопроект, регулирующий присутствие информации в интернете. Виртуальная среда – мощнейший фактор влияния, и не всегда она несёт положительный эффект. А вот итог этому может быть самый плачевный.

Всего депутаты рассмотрели в пятницу 11 законопроектов, 8 из них приняли в первом чтении.

И вот если ещё раз проанализировать те законопроекты, которые принимали в Овальном зале, то вы заметили, что почти все из них можно объединить понятиями «противостояние» и даже «информационная война».

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