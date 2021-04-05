ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сын российского миллиардера врезался в машину судьи под Волгоградом

05.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сын российского миллиардера врезался в машину судьи под Волгоградом

В машину судьи Дубовского районного суда врезался под Волгоградом автомобиль сына российского миллиардера. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в судебных инстанциях.

По данным правоохранителей, авария случилась в субботу, 3 апреля, днем: 28-летний мужчина, сидящий за рулем BMW X5, не пропустил Skoda Octavia во время выезда со второстепенной дороги на трассу под Волгоградом. Произошло столкновение.

Сообщается, что за рулем автомобиля Skoda Octavia сидел 63-летний мужчина. В результате ДТП пострадала 71-летняя пассажирка машины – ее госпитализировали.

По данным издания v1.ru, виновник аварии – Денис, сын местного бизнесмена Александра Малашкина. Портал сообщает, что Малашкин распоряжается предприятием по производству изделий из гипса и владеет несколькими ресторанами в Волгограде.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В машину судьи Дубовского районного суда врезался под Волгоградом автомобиль сына российского миллиардера. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Егор Шарангович забросил восьмую шайбу в НХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by