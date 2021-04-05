Сын российского миллиардера врезался в машину судьи под Волгоградом

Источник материала: ОНТ

В машину судьи Дубовского районного суда врезался под Волгоградом автомобиль сына российского миллиардера. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в судебных инстанциях.

По данным правоохранителей, авария случилась в субботу, 3 апреля, днем: 28-летний мужчина, сидящий за рулем BMW X5, не пропустил Skoda Octavia во время выезда со второстепенной дороги на трассу под Волгоградом. Произошло столкновение.

Сообщается, что за рулем автомобиля Skoda Octavia сидел 63-летний мужчина. В результате ДТП пострадала 71-летняя пассажирка машины – ее госпитализировали.

По данным издания v1.ru , виновник аварии – Денис, сын местного бизнесмена Александра Малашкина. Портал сообщает, что Малашкин распоряжается предприятием по производству изделий из гипса и владеет несколькими ресторанами в Волгограде.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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