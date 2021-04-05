Сотрудничество с Россией в цифрах: инвестиции, импорт и объем внешней торговли

Источник материала: ОНТ

Одна из важных целей создания Союзного государства – это повышение уровня жизни наших народов. А оно проистекает из того, как мы взаимодействием экономически. И вот вам лишь несколько цифр. Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси.

По сравнению с 1996 годом, когда подписывались первые союзные документы, объем внешней торговли с Россией увеличился в 4,5 раза и в 2020 году составил $29,5 миллиардов. В том же году ее доля в экспорте Беларуси составила 45,2%, а в импорте – 50,2%. Среди компаний с долей иностранного капитала на нашей территории лидируют опять же российские. Таких на конец 2020 года насчитывалось 2315, а инвестиций из России в Беларусь только за прошлый год поступило $3,6 миллиарда. Это официальные данные белорусского статистического комитета.

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