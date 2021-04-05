Что не так с AstraZenecа и как обстоят дела с вакцинами в мире?

Источник материала: ОНТ

Ковидная повестка меняется. Год назад, весной, в мире ситуация была настолько напряжённой от неизвестности, что только ленивый не критиковал белорусский путь противостояния пандемии. «Локдаун, карантины, всё отменить…» Позади ровно год – более чем достаточное время, чтобы оценить и осознать, кто сделал правильный выбор. И для людей, и для их здоровья, и для экономики.

Тогда же, ровно год назад, в начале апреля в Беларусь по приглашению Президента прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения, чтобы лично оценить ситуацию и подходы к оказанию медицинской помощи. Всё увиденное их убедило. Сегодня ВОЗ уже не про методы лечения – с ними разобрались: сейчас вся надежда на вакцину.

Апрель мы встретили такими новостями: промышленное производство российской вакцины в Беларуси идёт, к середине месяца ожидается выпуск первой промышленной партии в 100 тысяч штук.

А вообще мощности «Белмедпрепаратов» позволяют выпускать по 500 тысяч в месяц. В Минздраве полагают, что к лету привиться (к слову не только российской, но и китайской вакциной) сможет миллион человек в стране. Разумеется, если захочет – дело добровольное. А вот людям в Евросоюзе не позавидуешь. Правительства стран приняли решение вакцинироваться прививкой AstraZeneca. И вот смотрите, что происходит. В Европе более 10 стран приостановили или отказались от её использования. Всё дело в побочных эффектах и тромбах, которые образуются после её применения. Увы, это приводит к летальным и не единичным случаям. И что делают на этом фоне производители вакцины AstraZeneca? Они переименовывают препарат! Теперь он называется Vaxzevria. С чем связан ребрендинг? Не сложно догадаться. Попытка спасти бизнес – не более, ведь больше в препарате ничего не меняли.

И на этом фоне у российской вакцины «Спутник V» и китайской «Синофарм» идут отлично. Во-первых, у них высокая эффективность. Во-вторых, поставки идут в 71 страну мира. То есть востребованность есть и нет отказов.

И вот это, особенно на фоне провала AstraZeneca, у США и Европы вызывает беспокойство. Такую российско-китайскую вакцинную дипломатию они воспринимают как средство «мягкой силы» «укрепление влияния России и Китая в мире».

Удивлены? Мы тоже! Чем недовольны европейские и американские лидеры? Тем, что есть лучшее лекарство? Тогда что у них в приоритете – собственные политические амбиции или здоровье своих людей?

А ведь те всё больше уповают на Москву и Пекин. Вот так добрая воля одних растворяется в туманных политических амбициях других.

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