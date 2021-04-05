Из чего должен состоять правильный завтрак, рассказала диетолог

Источник материала: ОНТ

Если есть на завтрак бутерброды с колбасой или сладости, это приведет к резкому скачку сахара в крови и проблемам с желудком, а в будущем – к излишнему весу. Об этом сообщила диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram.

Специалист уточнила: чтобы сохранить стройность и нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, в завтраке должны присутствовать медленные углеводы, белки и клетчатка.

В качестве примера успешного завтрака, который надолго утолит голод, диетолог посоветовала использовать авокадо с яйцом.

С выпечкой на завтрак тоже следует повременить, лучше заменить ее на банановые оладьи, советует Елена Кален. Такая пища содержит яблочную кислоту и ферменты, которые будут способствовать усвоению углеводов. Более того, банан богат клетчаткой и пектином, которые помогут нормализировать работу желудка и кишечника. Это избавит организм от шлаков и токсинов и поможет сбросить лишние килограммы.

Также диетолог посоветовала запекать яичницу с грибами и зеленью. Регулярное употребление грибов снизит тягу к сладкому. В сочетании с яйцами и зеленью они способны утолить голод, сообщила специалист.

Фото: pixabay





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