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Конституционная комиссия: что это за орган и чем он занимается?

05.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конституционная комиссия: что это за орган и чем он занимается?

Перераспределение полномочий между органами государственной власти найдут своё отражение и в Конституции, над новой редакцией которой уже несколько месяцев идёт работа. И вот в последний день марта прошло первое заседание Конституционной комиссии. Что это за орган такой и что он делает? Давайте уточним детали. 

Февраль этого года. VI Всебелорусское народное собрание – и итоговая резолюция. В ней впервые упоминается Конституционная комиссия – именно она должна разработать предложения по изменениям в Основной закон, которые затем будут вынесены на всенародное обсуждение. Соответствующий указ о создании комиссии подписал Президент.

Кто же вошёл в Конституционную комиссию? Это 36 человек, руководит работой, вполне понятно почему, председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич. Здесь же – оба спикера парламента, сенаторы и депутаты, в том числе и местного самоуправления. Также в составе – промышленники, научные работники, преподаватели вузов, юристы, экономисты, представители общественных объединений и политических партий. Здесь же люди от культуры и спорта. То есть задействованы все сферы, чтобы учесть интересы именно всех, каждого жителя страны. До первого заседания комиссии в стране прошли диалоговые площадки – и вот первый результат. Поступило более 15 тысяч предложений, которые нужно изучить и обработать.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: «Сегодня не стоит задача с чистого листа написать новую Конституцию, на современном этапе необходимо укрепить правовой каркас нашего основного закона, чтобы дать возможность регулировать на более высоком, современном уровне отношения по всем направлениям». 

А что дальше, спросите вы? Всего Конституционная комиссия соберётся 9 раз. Итоговое заседание намечено на 21 июля. До 1 августа орган должен представить Президенту выработанные предложения. А дальше их вынесут на республиканский референдум. 

Вот такая процедура. Так что ждать осталось недолго: проект появится уже в этом году. 

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Перераспределение полномочий между органами государственной власти найдут своё отражение и в Конституции, над новой редакцией которой уже несколько месяцев идёт...
 
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