На Беларусь продолжают давить санкциями. Какой отпор даст наша страна?

Источник материала: ОНТ

На неделе одним из главных поставщиков мировых новостей стали Соединённые Штаты Америки. Там начались судебные слушания по делу о задержании Джорджа Флойда, смерть которого в прошлом году спровоцировала за океаном настоящую революцию и породила движение, которое заставило мир по-новому посмотреть не только на расовые, но и на проблемы полицейского насилия, а они в США по-прежнему остаются актуальными.

Очередное громкое происшествие случилось несколько дней назад прямо у Капитолия. 25-летний афроамериканец протаранил пост полицейских, выскочил из автомобиля с ножом и был застрелен. Один из офицеров от наезда машиной скончался. Внутри страны по-прежнему неспокойно. Зачастую в таких случаях стратеги используют тактику переключения внимания с внутренних угроз на внешние. И вот уже Вашингтон вновь поднимает тему российской агрессии, подбрасывая дровишки в украинский конфликт, который тлеет на Востоке страны. Сообщается о смерти пятилетнего мальчика на территории ДНР, который погиб от атаки беспилотного летательного аппарата. Эскалация нарастает, Байден звонит Зеленскому и обещает поддержку. В Брюсселе послы стран НАТО собираются на экстренную встречу.

На Беларусь тем временем продолжают давить санкциями. Те же США опубликовали список белорусских компаний, по которым могут возобновить экономические ограничения. Но, во-первых, ничего нового, это уже было в 2015-м. А во-вторых, такие попытки Вашингтона смахивают на некую утомлённость. Скучно, дежавю. Хотя при этом очевидно, что мы находимся на пороге нового витка напряжённости в регионе. Эксперты связывают его с растущим давлением на Россию. Новая администрация США взялась за это направление с новой силой.

«Соединённые Штаты Америки стремятся улучшить свои отношения с Беларусью» – с таких слов на очередном брифинге ответ Неда Прайса, представителя Госдепартамента, на вопрос о Беларуси начинается, а продолжается стандартным перечнем претензий в виде нечестных выборов и требований освободить заключённых, иначе – продление санкций в отношении белорусских предприятий.

Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы всё-таки надеемся, что требования, которые мы обозначили, будут выполнены, и в этом случае США могут отказаться от продления санкций, срок приостановки которых истекает 26 апреля. Мы координируем свои действия с министерством финансов США, которое хоть и самостоятельно в принятии решений, но, уверен, прислушается к нашим рекомендациям».

На следующий день на очередном, уже телефонном пресс-брифинге, посвящённом ежегодному докладу Госдепа по правам человека, другой официальный представитель американского МИДа Том Зелингер заявил, что предвидеть будущие возможные санкции невозможно, но эта политика постоянно пересматривается. То есть когда будет необходимо – будем их применять.

На эти свежие американские выпады белорусский МИД официально даже не отвечал, очевидно сформулировав общий посыл американским партнёрам ещё на минувшей неделе, в своём наделавшем шума ироничном заявлении, где выразил желание помочь самим американцам разобраться со своими проблемами. Эту тему подхватил и российский МИД. Мария Захарова на своём брифинге сослалась на другой доклад – о нарушениях прав человека в США в 2020 году, который подготовил китайский госсовет. К примеру, по данным, содержащимся в отчёте, доверие американских граждан к национальной избирательной системе упало до самого низкого уровня за последние 20 лет.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «Вот это вот действительно документ. Там есть фактологические выкладки, которые свидетельствуют, что ситуация в США вышла из-под контроля властей. В отношении себя США такой глобальный обзор не готовят, но при этом в политической риторике, когда это необходимо, исходя из конъюнктуры момента, они постоянно говорят о расколе в собственном обществе, о нарушении прав человека, но при этом не выносят это на международный уровень».

При этом и белорусские, и российские дипломаты давно демонстрируют вполне спокойное отношение к критике и попыткам давления на свои страны на международных площадках. Вот небольшой фрагмент интервью постпреда Беларуси при ООН.

Юрий Амбразевич, постоянный представитель РБ при отделении ООН в Женеве: «Запад – это еще не весь мир. И та критика, которая озвучивается западными государствами в противовес, перевешивается теми государствами и теми партнёрами, которыми мы смогли обзавестись за все годы нашей независимости. Это и Китай, и Россия, и страны-члены Евразийского союза. Не выступают против Беларуси ни Индия, ни Иран, ни Турция, ни Египет. И перечислять можно очень долго, и в географическом большинстве, и с точки зрения населения Беларусь не находится ни в какой международной изоляции».

Продолжая тему противодействия внешнему давлению, официальный представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз напоминает, что в своих аргументах Беларусь всегда опирается исключительно на международное право.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси: «Возьму, например, многими забытый Хельсинский заключительный акт, где чётко написано, что уже тогда, 1975-й год, – государства-участники в том числе будут воздерживаться от оказания прямой или косвенной помощи террористической, подрывной или другой деятельности, направленной на насильственное свержение режима другого государства. Вот и всё. Что такое финансирование, давление, ультиматумы, это косвенная другая деятельность. Что такое содержание, спонсирование СМИ, которые вещают на другое государство. Вот оно чётко всё характеризуется».

При этом стороны отдают себе отчёт, что на смену классической дипломатии в международную политику давно пришла настоящая гибридная война. Медийное давление, информационные провокации, соцсети в руках специальных служб, которые используются от влияния на политические кампании до спортивных или культурных событий. Аналитики такую антибелорусскую информационную кампанию связывают со стратегическими планами изменить геополитику в восточноевропейском регионе.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Их планы, как правило, рисуются не на один год, а на 5-10 лет. Естественно, в их приоритетах оттянуть Беларусь от ЕАЭС, оттянуть Беларусь от Союзного государства, Российской Федерации. То есть они проводят чёткую стратегию по контролю надо постсоветским пространством. Они этой цели пытаются достигнуть, мы выступаем против, мы проводим те мероприятия, которые не позволяют реализовать эти планы. И, конечно, это вызывает резкую агрессию, негатив. Но это наши реалии».

Пока же такие попытки западных и заокеанских партнёров Беларуси приводят лишь к обратному эффекту. В условиях растущего давления и на Минск, и на Москву их сотрудничество и интеграция становятся лишь крепче. Но все видят реалии – совсем не исключено, что противодействие этому процессу будет лишь возрастать.

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