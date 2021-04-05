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Что означает перераспределение полномочий власти и как оно будет происходить в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Во вторник во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. Эта тема неоднократно муссировалась в обществе последние годы. И открывая совещание, Александр Лукашенко напомнил, что на начальном этапе становления и развития молодой независимой страны огромный пласт вопросов и их решение было замкнуто на Президенте. И пояснил, почему так надо было сделать тогда.
Вот в этой фразе Президента чётко прослеживается очень важная мысль. Государство открыто для предложений – это важная составляющая. Если есть предложения – давайте обсудим. И сделаем лучше.
Другое дело, когда нескончаемым потоком несётся критика. Разного рода, зачастую необоснованная, с выводами из разряда «мол, всё плохо». Так вот, на это есть ответ: критикуя чужое – предлагай своё. Предлагаешь – делай. Сделал – отвечай». Фраза покорителя космоса конструктора Сергея Королёва.
И вот Президент акцентирует на этом же внимание. Критикуете? Предлагаете? Давайте сделаем лучше. Но вместе. И со всей ответственностью. Ведь перераспределить полномочия – лишь один шаг.
Они больше не хотят носить маски. А он в ответ: ну вы и неандертальцы! И это не подслушанный где-нибудь разговор, а реакция президента США Байдена на решение губернаторов Техаса и Миссисипи об отмене масочного режима. Да и вообще история знавала такие примеры! Губернатор Техаса как-то не приехал в аэропорт встречать президента Обаму, а Шварценеггер, будучи губернатором Калифорнии, отказал во встрече Джорджу Бушу-младшему. Там и в самом деле губернатор – президент своего штата.
Америка – это пример, пожалуй, самой большой самостоятельности штатов (за которую из Вашингтона, конечно, могут пожурить), но и самой сложной правовой системы, а с ней и государственного управления. Страшный сон белоруса – это когда приезжаешь из Минска в Лиозно, а там вообще другие законы! Шутки шутками, но тут вам не Америка! Вся страна на виду. Кто бы что ни удумал – простите, не решил, всё проходит через подпись Президента.
В массовом сознании и правда Александр Лукашенко решает всё. И чуть что – понятно, где искать виноватого. Некоторые до сих пор ошибочно полагают, что пенсии и зарплаты им платит лично Президент. Почему так произошло, рассуждать можно долго. И про страну, которой на заре её становления нужен был крепкий кулак, и про то, что спустя четверть века что-то наверняка нужно менять. И сейчас, кажется, тот самый момент.
Другими словами, Президент – главный контролёр. Это незыблемо. И тогда логично развязать как раз губернаторам руки. И ведь при ближайшем рассмотрении – стреляные воробьи. Столичный мэр работал вице-премьером, губернатор Минской области побывал в аналогичной должности, могилёвский глава – бывший министр сельского хозяйства, в Гродно обосновался экс-министр здравоохранения. Говорят, на закрытой части совещания губернаторы в один голос: нам бы такой работы, чтоб побольше полномочий.
Перехватываем Владимира Караника в Лиде. Один и без охраны. Держится просто, говорит на равных. Помпы происходящему придаёт разве что красная дорожка (явно не Караником заказанная). А может, просто боялись испортить газон. Губернатор даст пас и расскажет, каких полномочий просил – не для себя, для страны. Это важно. Касаются они земли и распоряжения госимуществом. На местах ведь и в самом деле порой виднее.
Караник – в прошлом хирург, а значит, ответственность чувствует острее других. Впрочем, и по живому резать никто не намерен. И это, пожалуй, самое главное.
Но что значит эта ответственность и чего же госуправлению всё-таки не хватает? Спросим историка со знанием дела. Он много лет готовит управленцев и уверяет: время хороших исполнителей прошло, сейчас нужны стратеги.
И посмотрите, как интересно: он ставит знак равно между ответственностью и эффективностью. Вот любопытный пример. В Китае давным-давно эффективность управления главы уезда оценивалась по трём критериям: урожайность, посевные площади и численность населения. Рост – вкупе и по отдельности – даёт увеличение налогов. В Беларуси же чётких критериев нет. Но сам факт такой работы историку видится вполне логичным.
А это ведь не только недовольство части общества, но и, скажем, пандемия. Если посмотреть на всё это в разрезе конституционного строительства, то всё в порядке. Обновить Конституцию – значит обрисовать образ будущего. Под него укладывается политический режим и система государственного управления.
Так что изменение Конституции – это не конец, а только начало. Но важно понимать: любые преобразования начинаются не с бумаги. Они начинаются с головы.
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Во вторник во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. Эта тема неоднократно...
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