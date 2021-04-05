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Чем опасен регулярный недосып? Объясняет врач
Источник материала: ОНТ
Постоянный недосып намного увеличивает возможность сердечной недостаточности, развития артериальной гипертонии и инфаркта миокарда. Об этом рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов агентству городских новостей «
По словам специалиста, при долгом ограничении времени сна примерно в 1,6 раза повышается риск развития артериальной гипертонии. Кроме того, что человек подвергается риску инфарктов миокарда и хронической сердечной недостаточности, у него снижается иммунитет и он становится более уязвимым к инфекциям. Систематический недосып увеличит риск нарушений углеводного обмена и может привести к сахарному диабету.
Полуэктов отметил, что до сих пор вред периодического недосыпания (когда организм страдает от недостатка сна, к примеру, раз в неделю) для человека учеными не доказан.
Фото: pixabay
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Постоянный недосып намного увеличивает возможность сердечной недостаточности, развития артериальной гипертонии и инфаркта миокарда. Об этом рассказал доцент...
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