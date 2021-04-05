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Хочешь посадить дерево? Звони! В Беларуси стартовала неделя леса

05.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хочешь посадить дерево? Звони! В Беларуси стартовала неделя леса

Настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Вы никогда не задумывались, почему главные слова в этой фразе «дом, дерево, сын» звучат именно в такой последовательности? Есть объяснение! Это в древности ещё заложили – мол, всё должно быть последовательно. Сначала нужно создать условия для жизни, а уже потом – семью. Что ж, лично у меня весь комплект, но деревья я сажу постоянно, даже когда сын подрос. Одно другому не мешает. Неделя леса стартовала накануне в нашей стране, уже в 14-й раз. До 10 апреля можно стать её участником. Сделать это можно абсолютно бесплатно, было бы желание.

Если хочешь посадить дерево, первое, с чего нужно начать, – позвонить. В лесхоз или лесничество. Один звонок – и встреча назначена.

День, время, место посадок – все подробно объяснят. В этот период лесники только «за», если людей в лесу будет больше. Вот в Гродненской области шесть тысяч захотели посадить дерево. 

По пути на делянку вводят в курс дела – садить лес мы будем неподалеку от Гожского полигона. Не случайно ведь два года назад здесь произошел один из крупнейших в истории области пожаров. За несколько дней сгорело 700 гектаров. Теперь экосистему восстанавливают.  

Алексей Григас, главный лесничий Гродненского лесхоза: «Мы соблюдаем принцип неистощимого лесопользования. Для того чтобы лес развивался и наши лесные богатства не сокращались, мы обязаны и стремимся к этому, чтобы садить больше, чем рубим».

Саженцы сюда привезли из питомника заранее. Хранят в глубине леса, в тени, под слоем мха, чтобы нежные хрупкие побеги не высохли. 

Сосна – одна из главных пород, лесообразующая. А еще садят березы, ели, клены и дубы. Перчатки и инвентарь выдают сразу на делянке. И первый урок специалиста – полива лес не требует. Сам возьмет нужное из почвы. 

Интерес к акции есть. Только в этом лесхозе более полутысячи людей приехали. Семьями, коллективами. Гродненские таможенники каких только деревьев ни садили. Сегодня тоже – «на соснах». 

Таких новичков предупреждают: вроде и процесс простой, на раз-два, а в памяти событие останется на всю жизнь.

Оказывается, садить лес совсем не сложно и очень интересно. Главное – желание, хорошая компания и позитивное настроение. Акция только началась, впереди еще целая неделя. Поэтому берите друзей, звоните в лесхозы и присоединяйтесь. Саженцев точно хватит на всех. Их еще очень много. 

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Настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Вы никогда не задумывались, почему главные слова в этой...
 
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